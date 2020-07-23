Детские выплаты по 10 тысяч рублей могут сделать ежемесячными

Детские пособия в России в размере 10 тысяч рублей могут стать ежемесячными.

С таким предложением выступили депутаты партии "Справедливая Россия". Напомним, введение данной выплаты было направлено на то, чтобы поддержать в кризис российские семьи.

Россияне получили выплаты в июне и в июле. Для получения денег им нужно было только заполнить заявление на сайте госуслуг.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что эту программу необходимо поддержать и продолжить.

Он предлагает сделать выплаты ежемесячными, а в число получателей включить семьи с детьми до 18 лет.

Данная инициатива находится на рассмотрении в Госдуме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне могут получить еще три детских пособия в августе.