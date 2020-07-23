Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров в жилых домах
Аналитик: гуманитарные предметы на ЕГЭ должны быть устными
Блогера арестовали на семь суток по делу о неуважении к власти
В Москве попрощались с телеведущим Александром Беляевым
Австрия снова вводит обязательное ношение масок
Суд отклонил иск Бабарико на ЦИК Белоруссии
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Оппозиционеры Финляндии требуют ответа после саммита ЕС
Федун назвал цели "Спартака" на следующий сезон

Детские выплаты по 10 тысяч рублей могут сделать ежемесячными

Экономика » Финансы » Деньги

Детские пособия в России в размере 10 тысяч рублей могут стать ежемесячными.

С таким предложением выступили депутаты партии "Справедливая Россия". Напомним, введение данной выплаты было направлено на то, чтобы поддержать в кризис российские семьи. 

Россияне получили выплаты в июне и в июле. Для получения денег им нужно было только заполнить заявление на сайте госуслуг.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что эту программу необходимо поддержать и продолжить.

Он предлагает сделать выплаты ежемесячными, а в число получателей включить семьи с детьми до 18 лет.

Данная инициатива находится на рассмотрении в Госдуме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне могут получить еще три детских пособия в августе.

Последние материалы
Аналитик: гуманитарные предметы на ЕГЭ должны быть устными
Блогера арестовали на семь суток по делу о неуважении к власти
Детские выплаты по 10 тысяч рублей могут сделать ежемесячными
В Москве попрощались с телеведущим Александром Беляевым
Австрия снова вводит обязательное ношение масок
Суд отклонил иск Бабарико на ЦИК Белоруссии
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Оппозиционеры Финляндии требуют ответа после саммита ЕС
Федун назвал цели "Спартака" на следующий сезон
При оформлении визы иностранцам не придется платить консульский сбор
Популярное
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Новости Белоруссии
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Экономика и бизнес
С глаз спала пелена: германский бизнес потребовал жесткого ответа США
Хоккей. Последние новости
Скончался олимпийский чемпион Александр Гусев
Любовь Степушова Холодная война между США и Китаем становится все жарче Любовь Степушова Василий Амирджанов Дегтярев отказался говорить с протестующими гражданами Василий Амирджанов Усам Оздемиров От кризиса к росту, от волокиты к "цифре" Усам Оздемиров
Комментарии
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Холодная война между США и Китаем становится все жарче
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Словарь спиртных напитков (от А до Я)
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Что тревожит Геннадия Зюганова
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Путин хочет поехать в Хабаровск
Путин хочет поехать в Хабаровск
С глаз спала пелена: германский бизнес потребовал жесткого ответа США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ