Центробанк: россияне сами дают мошенникам свои контакты для звонков

Номера телефонов, по которым россиянам звонят мошенники и представляются сотрудниками банков, есть в публичном доступе. Граждане сами оставляют их, преступникам остается только собрать информацию.

Например, огромное количество информации мошенники получают из социальных сетей.

"Мы с вами оставляем огромное количество данных в соцсетях, включая телефон, адреса электронной почты, дату рождения. Этого более чем достаточно, чтобы злоумышленники могли активно работать. Не могу отрицать, что утечки у банков случались, но масштаб тех утечек, которые мы, правоохранительные органы и банки зафиксировали, не идет ни в какое сравнение с тем объемом обзвона, который мы фиксируем", — пояснил первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Он отметил, что часто у мошенников есть только имя и номер телефона. Остальную информацию они получают от россиян в ходе разговора по телефону.

В период эпидемии мошенники вели себя особо активно. Они звонили россиянам в 300 раз чаще, чем годом ранее. Кроме того, было совершено около 165 тысяч операций без согласия владельца средств и банковской карты. Общая сумма ущерба составила 1,5 миллиарда рублей.

Сычев также отметил, что если раньше телефонных преступников в основном интересовали пенсионеры, то сейчас их фокус сместился на россиян 30-45 лет.