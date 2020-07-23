В Пенсионном фонде нет дополнительных средств на выплаты пенсионерам

Член Общественной палаты Султан Хамзаев ранее отправил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением о выплате пенсионерам пятнадцати тысяч рублей в качестве поддержки.

Замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил о том, что в Пенсионном фонде нет дополнительных средств для таких выплат.