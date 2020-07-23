Член Общественной палаты Султан Хамзаев ранее отправил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением о выплате пенсионерам пятнадцати тысяч рублей в качестве поддержки.
Замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил о том, что в Пенсионном фонде нет дополнительных средств для таких выплат.
"Вводить какие-либо единовременные выплаты пенсионерам для поддержки в сложившейся экономической ситуации из-за пандемии коронавируса можно только на уровне правительства", — прокомментировал Рязанский.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.