Россия стала главным поставщиком шоколада в Китай

По итогам 2019 года РФ стала самым крупным импортером шоколада в Китай.

Об этом сообщает Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК российского Минсельхоза.

По его словам, 2019 год вообще

"стал рекордным для российского экспорта кондитерских изделий он составил практически $1,4 млрд".

Как рассказал Сергей Носенко, президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд",

объемы производства кондитерских изделий в нашей стране достигли 4 млн тонн;

внутреннее потребление 3,3 млн тонн.

По данным ФЦ "Агроэкспорт", Россия уже 2 года для КНР основной поставщик шоколада: