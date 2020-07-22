По итогам 2019 года РФ стала самым крупным импортером шоколада в Китай.
Об этом сообщает Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК российского Минсельхоза.
По его словам, 2019 год вообще
"стал рекордным для российского экспорта кондитерских изделий он составил практически $1,4 млрд".
Как рассказал Сергей Носенко, президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд",
По данным ФЦ "Агроэкспорт", Россия уже 2 года для КНР основной поставщик шоколада:
Это связано с отменой большинства ограничений, сообщили в Минздраве страны.