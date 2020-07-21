За 2019 год Россия отправила в Китай рекордное количество шоколада и стала ведущим поставщиком шоколадных изделий.

Об этом рассказал руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Дмитрий Краснов.

"2019 год стал рекордным для российского экспорта кондитерских изделий — он составил практически 1,4 миллиарда долларов, причем Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай. Сегодня отрасль представлена большим количеством компаний, сильно диверсифицирована, и с точки зрения размера компаний, и с точки зрения ассортимента и видов продукции. Именно это определяет высокий потенциал в том числе для развития экспорта", — сообщил чиновник.