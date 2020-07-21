Банки стали реже выдавать россиянам кредитные карты

Только каждый третий запрос на выдачу кредитной карты был одобрен банком. Такова статистика по итогам мая.

Согласно исследованию, проведенному бюро кредитных историй "Эквифакс", доля одобрения упала на 8% и составила всего 31%.

"Первая причина как раз и является первопричиной роста числа отказов по поданным гражданами заявлениям на получение кредитных карт", — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.

Банки ужесточили политику выдачи кредитных карт, чтобы удержать уровень риска. В итоге в мае было выдано всего 316,7 тысячи кредитных карт. Годом ранее показатель был в 2,1 раза выше. Лимиты по картам тоже сократились, падение составило 55%. Ожидается, что к осени банки вернутся к прежнему объему выдачи карт и их количество превысит полмиллиарда.

Ранее "Правда.Ру" писала, что перевести деньги от юрлица физическому лицу в России стало проще. Банки запустили новый сервис, который позволяет перевести деньги по номеру телефона. Услуга доступна клиентам банков, которые подключились к системе быстрых платежей. До недавнего времени переводить деньги по номеру телефона между собой могли только физические лица.