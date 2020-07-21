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Банки стали реже выдавать россиянам кредитные карты

Экономика » Финансы » Банки

Только каждый третий запрос на выдачу кредитной карты был одобрен банком. Такова статистика по итогам мая.

Согласно исследованию, проведенному бюро кредитных историй "Эквифакс", доля одобрения упала на 8% и составила всего 31%.

"Первая причина как раз и является первопричиной роста числа отказов по поданным гражданами заявлениям на получение кредитных карт", — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.

Банки ужесточили политику выдачи кредитных карт, чтобы удержать уровень риска. В итоге в мае было выдано всего 316,7 тысячи кредитных карт. Годом ранее показатель был в 2,1 раза выше. Лимиты по картам тоже сократились, падение составило 55%. Ожидается, что к осени банки вернутся к прежнему объему выдачи карт и их количество превысит полмиллиарда.

Ранее "Правда.Ру" писала, что перевести деньги от юрлица физическому лицу в России стало проще. Банки запустили новый сервис, который позволяет перевести деньги по номеру телефона. Услуга доступна клиентам банков, которые подключились к системе быстрых платежей. До недавнего времени переводить деньги по номеру телефона между собой могли только физические лица.

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