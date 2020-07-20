Специалисты "Росгосстрах банка" и НАФИ провели исследование, которое показало, что около 30% россиян планируют забрать свои вклады из банков, если ставки будут и дальше снижаться. При этом 36% клиентов сообщили, что не собираются менять свою сберегательную стратегию.
2% опрошенных хотели бы забрать часть своих средств.
Некоторые россияне рассматривают другие инструменты инвестиций. Например, 7% респондентов готовы вложиться в золото, 6% — в облигации, 4% — в недвижимость.
По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам 10 российских банков, которые привлекают самый большой объем депозитов физических лиц, по итогам первой декады июля снова упала до минимального значения — в 4,63%.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.