Фирм-однодневок в России стало меньше

Компаний, которые отмывают деньги и работают "в тени", в России стало меньше. По итогам 2019 года, их насчитали около 120 тысяч.

Данные приводит Росфинмониторинг.

"Взаимодействие с ФНС России, Банком России и другими участниками антиотмывочной системы привело к сокращению числа "фирм-однодневок". Их количество впервые снизилось до 120 тысяч организаций", — говорится в годовом отчете ведомства.

Большое влияние на эту работу оказывают банки, которые внимательно изучают потенциальных клиентов и отказывают в обслуживании сомнительным компаниям. В прошлом году благодаря таким мерам удалось не допустить в нелегальный оборот более 200 миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Минфин направил 600 миллиардов рублей на поддержку россиян и экономики.