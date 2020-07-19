Кафе и ресторанам запретили включать в счет "чаевые"

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы новые правила работы заведений общественного питания, которые разработал Роспотребнадзор.

Новые правила запрещают организациям общественного питания включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара. Речь идёт о различных комиссиях и "чаевых".

Потребитель может потребовать вернуть ему деньги за оплаченные сторонние услуги, если они были включены в счет.