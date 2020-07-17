Арендодателям Москвы дали отсрочку по налогам

Московские предприниматели, которые занимаются только сдачей помещений в аренду, могут не платить налоги сейчас. Им дали отсрочку.

Такую меру поддержки бизнеса в кризис ввели столичные власти.

"Мы сформировали перечень возможных получателей такой отсрочки, в него вошли 2,9 тысячи собственников помещений. Это как организации, так и индивидуальные предприниматели, для которых сдача недвижимости в аренду является основным видом деятельности, и эта недвижимость предназначена для размещения торговых объектов. Общий объем такой отсрочки по имущественным платежам составит 15,4 миллиарда рублей", — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Получить отсрочку можно, направив заявление в налоговые органы. Сделать это нужно не позднее, чем за месяц до даты уплаты налога. Отсрочка составит от трех до двенадцати месяцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столице удалось выстоять в кризис. По его словам, в городе в последние годы создавались резервные фонды, которые и дали необходимый запас прочности.