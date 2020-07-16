До 1 августа в России будет проиндексирована цена на газ. В сторону повышения для "последующей реализации населению".
Такое решение приняла ФАС.
Напомним, что изначально планировалось, что произойдет это с 1 июля, но из-за ситуации с COVID индексацию отложили.
Насколько сильно увеличатся цифры в платежках, пока не сообщается. В прошлом году рост оптовых цен на газ составил 1,4%.
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