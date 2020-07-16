Минфин не будет изымать накопления граждан

Министерство финансов не рассматривает принудительное изъятие накоплений россиян, чтобы компенсировать дефицит федерального бюджета.

"Когда у нас в российской экономике проявились кризисные явления, которые мы наблюдали в последние месяцы, с подачи, наверное, некоторых комментаторов возникла тема того, что правительство или российское государство в целом рассматривает возможности использовать накопления граждан для финансирования расходов, дефицита бюджета, который в этом году по объективным причинам увеличится", — сообщил в ходе онлайн-конференции заместитель министра финансов Тимур Максимов.

Он отметил, что в Минфине не рассматривали данный вариант.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина также отметила, что введение моратория на выдачу банковских вкладов не рассматривается. Это было бы нарушением закона.

По прогнозам Минфина, дефицит федерального бюджета в этом году не будет превышать 5% ВВП. В ЦБ заявили, что он может достичь 6% ВВП.

Ранее Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений.