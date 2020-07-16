В качестве поддержки пострадавших от пандемии отраслей правительство выделит три миллиарда российским авиакомпаниям.
По ловам премьер-министра Михаила Мишустина, выделенные средства пойдет на льготные перевозки между регионами.
"Это позволит увеличить количество маршрутов субсидируемых перевозок и осуществлять региональные воздушные перевозки пассажиров по специальным ценам", — рассказал Мишустин.
Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.