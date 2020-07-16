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Авиакомпании получат три миллиарда рублей для льготных перевозок

Экономика

В качестве поддержки пострадавших от пандемии отраслей правительство выделит три миллиарда российским авиакомпаниям.

По ловам премьер-министра Михаила Мишустина, выделенные средства пойдет на льготные перевозки между регионами.

"Это позволит увеличить количество маршрутов субсидируемых перевозок и осуществлять региональные воздушные перевозки пассажиров по специальным ценам", — рассказал Мишустин.

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