Авиакомпании получат три миллиарда рублей для льготных перевозок

В качестве поддержки пострадавших от пандемии отраслей правительство выделит три миллиарда российским авиакомпаниям.

По ловам премьер-министра Михаила Мишустина, выделенные средства пойдет на льготные перевозки между регионами.