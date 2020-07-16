Глава МВФ: мировая экономика еще не вышла из кризиса

Несмотря на некоторые признаки восстановления, мировая экономика "еще не вышла из кризиса".
С таким заявлением выступила сегодня глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
В послании министрам финансов G20 она написала, что
"экономика сталкивается с постоянными вызовами - включая возможность второй волны Covid-19. Поэтому правительства должны продолжать свои программы поддержки на местах".
По прогнозу МВФ, что мировой ВВП упадет на 4,9% в этом году, и восстановление докризисных показателей начнется не раньше следующего, 2021, года.
"Стимул в размере $11 трлн, предоставленный странами G20, помог предотвратить худший исход, но эти системы безопасности должны поддерживаться по мере необходимости и в некоторых случаях расширяться", - сказала глава Фонда.
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