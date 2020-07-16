Глава МВФ: мировая экономика еще не вышла из кризиса

Несмотря на некоторые признаки восстановления, мировая экономика "еще не вышла из кризиса".

С таким заявлением выступила сегодня глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

В послании министрам финансов G20 она написала, что

"экономика сталкивается с постоянными вызовами - включая возможность второй волны Covid-19. Поэтому правительства должны продолжать свои программы поддержки на местах".

По прогнозу МВФ, что мировой ВВП упадет на 4,9% в этом году, и восстановление докризисных показателей начнется не раньше следующего, 2021, года.