Россиянам полагаются выплаты за продолжительный брак

Российским парам, которые состоят в браке несколько десятилетий, положены денежные выплаты. Размер премий будет рассчитываться по каждому конкретному региону. Об этом сообщил председатель Центра правовой помощи "Дело жизни" Иван Соловьев.

Так, жителям ХМАО, Удмуртии и Санкт-Петербурга выплатят по тысяче рублей за каждый совместно прожитый год.

"Таким образом, за 50 лет совместной жизни можно получить 50 000 рублей", — отметил Соловьев.

Для получения выплаты необходимо обратиться в многофункциональный центр.

В Москве деньги будут выдавать только одному из супругов.

Размеры выплат будут зависеть от количества лет, прожитых вместе. Так, парам, которые состоят в браке 50 лет, выплатят 21 120 рублей, 55 и 60 лет — 26 400 рублей, а тем, кто прожил вместе 65 и 70 лет — 31 680 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пенсионерам обещают единовременные выплаты в 12 тыс. рублей. На них могут рассчитывать около 1,5 млн пожилых граждан.