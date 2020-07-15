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ОПЕК+ сократила добычу нефти на 107% - цены пошли вверх

Экономика » Сырье » Нефть

Цены на нефть начинают,пусть и медленно, расти на фоне того, что страны ОПЕК и их союзники сократили добычу больше, чем было согласовано в июне.

  • Фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 выросли на 18 центов - до $ 42,90 за баррель.
  • Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) CLc1 выросли на 19 центов - до $40,29 за баррель.

Рост произошел после того, как торговая группа Американского института нефти заявила, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось ранее.

Аналитики подсчитали, что запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 600 тыс. баррелей, а запасы сырой нефти - на 2,1 млн баррелей.

"Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией, совместно известные как ОПЕК+, выполнили 107% своих согласованных сокращений добычи нефти в июне", - сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК+.

Напомним, что, согласно существующему пакту поставок, ОПЕК+ намерена сократить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн баррелей в сутки с августа по декабрь.  

 

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