ОПЕК+ сократила добычу нефти на 107% - цены пошли вверх

Цены на нефть начинают,пусть и медленно, расти на фоне того, что страны ОПЕК и их союзники сократили добычу больше, чем было согласовано в июне.
Рост произошел после того, как торговая группа Американского института нефти заявила, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось ранее.
Аналитики подсчитали, что запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 600 тыс. баррелей, а запасы сырой нефти - на 2,1 млн баррелей.
"Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией, совместно известные как ОПЕК+, выполнили 107% своих согласованных сокращений добычи нефти в июне", - сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК+.
Напомним, что, согласно существующему пакту поставок, ОПЕК+ намерена сократить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн баррелей в сутки с августа по декабрь.
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