Группа из 83 богатейших людей мира призвала правительства постоянно повышать налоги для "членов богатой элиты", чтобы помочь странам оплатить экономическое восстановление после коронавирусного кризиса.
Супербогатые члены клуба, в том числе сооснователь компании Ben and Jerry's ice cream Джерри Гринфилд и наследница Disney Эбигейл Дисней, призвали "правительства повысить налоги на таких людей, как мы. Немедленно. По существу. Постоянно".
"Когда COVID-19 поражает мир, миллионеры, такие как мы, должны играть решающую роль в исцелении нашего мира, — написано в обращении (цитата The Guardian). — Нет, это не мы ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии. Мы не ездим на машинах скорой помощи, которые доставят больных в больницы. Мы не пополняем запасы полок продуктового магазина и не доставляем продукты от двери до двери. Но у нас есть деньги, много денег. Деньги, которые отчаянно необходимы сейчас и будут необходимы в предстоящие годы, когда наш мир оправится от этого кризиса".
Авторы инициативы предупредили, что экономические последствия коронавирусного кризиса будут "длиться десятилетиями" и могут "толкнуть еще полмиллиарда человек в нищету".
Среди тех, кто подписал письмо:
Они призвали политиков
"решить проблему глобального неравенства и признать, что повышение налогов на богатых и большая международная налоговая прозрачность имеют важное значение для жизнеспособного долгосрочного решения".
Ремарка от The Guardian:
В мире более 500 тысяч человек, классифицируемых как "ультрабогатые" с состоянием более $30 млн (£26,5 млн). Это означает, что во всем мире существует больше сверхбогатых людей, чем население Исландии, Мальты или Белиза.
В Великобритании Лейбористская партия призывала правительство рассмотреть возможность введения налога на богатство для самых состоятельных членов общества, чтобы помочь финансировать восстановление после пандемии коронавируса.
Кир Стармер, лидер лейбористов, сказал:
"Мы говорим правительству: посмотрите на идею налога на богатство, мы, безусловно, поддерживаем принцип, что те, у кого самые широкие плечи, должны нести самое большое бремя".
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