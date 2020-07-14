Богатейшие люди мира предложили увеличить налоги для... таких, как они

Группа из 83 богатейших людей мира призвала правительства постоянно повышать налоги для "членов богатой элиты", чтобы помочь странам оплатить экономическое восстановление после коронавирусного кризиса.

Супербогатые члены клуба, в том числе сооснователь компании Ben and Jerry's ice cream Джерри Гринфилд и наследница Disney Эбигейл Дисней, призвали "правительства повысить налоги на таких людей, как мы. Немедленно. По существу. Постоянно".

"Когда COVID-19 поражает мир, миллионеры, такие как мы, должны играть решающую роль в исцелении нашего мира, — написано в обращении (цитата The Guardian). — Нет, это не мы ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии. Мы не ездим на машинах скорой помощи, которые доставят больных в больницы. Мы не пополняем запасы полок продуктового магазина и не доставляем продукты от двери до двери. Но у нас есть деньги, много денег. Деньги, которые отчаянно необходимы сейчас и будут необходимы в предстоящие годы, когда наш мир оправится от этого кризиса".

Авторы инициативы предупредили, что экономические последствия коронавирусного кризиса будут "длиться десятилетиями" и могут "толкнуть еще полмиллиарда человек в нищету".

Среди тех, кто подписал письмо:

Стивен Тиндалл , основатель Warehouse Group, второй человек в списке богатейших людей Новой Зеландии с состоянием в $475 млн (£370 млн).

, основатель Warehouse Group, второй человек в списке богатейших людей Новой Зеландии с состоянием в $475 млн (£370 млн). Британский сценарист и режиссер Ричард Кертис.

Ирландский венчурный инвестор Джон О'Фаррелл, который сделал миллионы, инвестируя в технологические компании Силиконовой долины.

Они призвали политиков

"решить проблему глобального неравенства и признать, что повышение налогов на богатых и большая международная налоговая прозрачность имеют важное значение для жизнеспособного долгосрочного решения".

Ремарка от The Guardian:

В мире более 500 тысяч человек, классифицируемых как "ультрабогатые" с состоянием более $30 млн (£26,5 млн). Это означает, что во всем мире существует больше сверхбогатых людей, чем население Исландии, Мальты или Белиза.

Идея налога для "супербогатых" не нова

В Великобритании Лейбористская партия призывала правительство рассмотреть возможность введения налога на богатство для самых состоятельных членов общества, чтобы помочь финансировать восстановление после пандемии коронавируса.

Кир Стармер, лидер лейбористов, сказал: