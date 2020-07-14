Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Француз, обвиняемый в растлении сотен детей, покончил с собой
Разин похудел на 46 кг. И рассказал, как
На Аляске требуют сохранить памятник правителю русских владений
США: КНР должна умерить аппетиты в Южно-Китайском море
В мире уже более 13 миллионов инфицированных коронавирусом
ВОЗ: COVID останется с нами надолго
Минздрав обнародовал статистику заболеваемости туберкулезом
Неизвестные взломали Instagram Сергея Фургала и "хозяйничают" в нем
Билл Гейтс оптимистически настроен по поводу борьбы с коронавирусом

Богатейшие люди мира предложили увеличить налоги для... таких, как они

Экономика

Группа из 83 богатейших людей мира призвала правительства постоянно повышать налоги для "членов богатой элиты", чтобы помочь странам оплатить экономическое восстановление после коронавирусного кризиса.

Супербогатые члены клуба, в том числе сооснователь компании Ben and Jerry's ice cream Джерри Гринфилд и наследница Disney Эбигейл Дисней, призвали "правительства повысить налоги на таких людей, как мы. Немедленно. По существу. Постоянно".

"Когда COVID-19 поражает мир, миллионеры, такие как мы, должны играть решающую роль в исцелении нашего мира, — написано в обращении (цитата The Guardian). — Нет, это не мы ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии. Мы не ездим на машинах скорой помощи, которые доставят больных в больницы. Мы не пополняем запасы полок продуктового магазина и не доставляем продукты от двери до двери. Но у нас есть деньги, много денег. Деньги, которые отчаянно необходимы сейчас и будут необходимы в предстоящие годы, когда наш мир оправится от этого кризиса".

Авторы инициативы предупредили, что экономические последствия коронавирусного кризиса будут "длиться десятилетиями" и могут "толкнуть еще полмиллиарда человек в нищету".

Среди тех, кто подписал письмо:

  • Стивен Тиндалл, основатель Warehouse Group, второй человек в списке богатейших людей Новой Зеландии с состоянием в $475 млн (£370 млн).
  • Британский сценарист и режиссер Ричард Кертис.
  • Ирландский венчурный инвестор Джон О'Фаррелл, который сделал миллионы, инвестируя в технологические компании Силиконовой долины.

Они призвали политиков

"решить проблему глобального неравенства и признать, что повышение налогов на богатых и большая международная налоговая прозрачность имеют важное значение для жизнеспособного долгосрочного решения".

Ремарка от The Guardian:

В мире более 500 тысяч человек, классифицируемых как "ультрабогатые" с состоянием более $30 млн (£26,5 млн). Это означает, что во всем мире существует больше сверхбогатых людей, чем население Исландии, Мальты или Белиза.

Идея налога для "супербогатых" не нова

В Великобритании Лейбористская партия призывала правительство рассмотреть возможность введения налога на богатство для самых состоятельных членов общества, чтобы помочь финансировать восстановление после пандемии коронавируса.

Кир Стармер, лидер лейбористов, сказал:

"Мы говорим правительству: посмотрите на идею налога на богатство, мы, безусловно, поддерживаем принцип, что те, у кого самые широкие плечи, должны нести самое большое бремя".

Последние материалы
Богатейшие люди мира предложили увеличить налоги для... таких, как они
Президент Эстонии собственноручно раскалывает страну в угоду ЛГБТ
Француз, обвиняемый в растлении сотен детей, покончил с собой
Разин похудел на 46 кг. И рассказал, как
На Аляске требуют сохранить памятник правителю русских владений
США: КНР должна умерить аппетиты в Южно-Китайском море
В мире уже более 13 миллионов инфицированных коронавирусом
ВОЗ: COVID останется с нами надолго
Минздрав обнародовал статистику заболеваемости туберкулезом
Неизвестные взломали Instagram Сергея Фургала и "хозяйничают" в нем
Популярное
Происшествия
Невеста погибла на собственной свадьбе прямо в банкетном зале

25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.

Невеста погибла на собственной свадьбе прямо в банкетном зале
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Экспертное мнение
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Бывший СССР
К чему готовы Баку и Ереван на фоне эскалации карабахского конфликта
Новости полиции и криминала
Фургалу не грозит пожизненное заключение
Василий Амирджанов Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы Василий Амирджанов Игорь Буккер "Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов Игорь Буккер Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко
Комментарии
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"
Зачем "отец Сергий" приказал Путину отдать власть
Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ