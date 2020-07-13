На фоне пандемии коронавируса и кризиса нефтяной отрасли американский госдолг достиг рекордного показателя — 26 триллионов долларов.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин оценил риски, которые несет увеличение госдолга США.

"Госдолг США только с начала года вырос со 108% до 123% ВВП. Для США это еще не является критическим, но если тенденция не будет существенно изменена, то это будет уже критическим и для доллара, и для мирового рынка. Если эта тенденция будет продолжаться, то это новые риски в мире и для развивающихся рынков, потому что мы очень связаны с ними", — пояснил Кудрин.