Четверть российских ТЦ может закрыться к осени

К осени около четверти российских торговых центров могут прекратить работу. Об этом сообщили в Российском совете торговых центров.

Ассоциация попросила отсрочить уплату налогов за 2020 год. Налог на добавленную стоимость в этом году составит 52 миллиарда рублей. В Совете утверждают, что у торговых центров нет таких денег.