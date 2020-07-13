К осени около четверти российских торговых центров могут прекратить работу. Об этом сообщили в Российском совете торговых центров.
Ассоциация попросила отсрочить уплату налогов за 2020 год. Налог на добавленную стоимость в этом году составит 52 миллиарда рублей. В Совете утверждают, что у торговых центров нет таких денег.
"Отрасль в целом не имеет этих денег, и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведёт к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроется", — сообщают представители организации.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.