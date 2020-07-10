Пенсионерам обещают единовременные выплаты в 12 тыс. рублей

Российские пенсионеры получат денежную выплату, размер которой будет составлять от 12 тыс. рублей. На нее могут рассчитывать около 1,5 млн пожилых граждан.

Кто имеет право на получение выплаты?

Право на получение выплаты имеют пенсионы, которые являются участниками программы накопительного пенсионного страхования.

"Пенсионерам положены денежные средства в том случае, если после получения в прошлом году единовременной выплаты из пенсионных накоплений на их накопительный счет поступил инвестиционный доход или платежи в рамках программы государственного софинансирования пенсии, или другие суммы", — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что часть россиян до конца июля получит прибавку к пенсии в 2500 рублей.