Работающие россияне наращивают доходы

После выхода из самоизоляции и снятия ограничений отмечается рост доходов россиян. Статистику по своим клиентам подвел Сбербанк. Как отмечают эксперты, с марта по май доходы упали из-за повсеместной самоизоляции. Больше всех пострадали представители туристического бизнеса и ресторанной сферы. У них доходы упали на треть по сравнению с прошлым годом. Также серьезные потери понесли фитнес-центры и другие спортивные организации, а также транспортные компании.

"Доходы работающих россиян за все три "коронавирусных" месяца снизились на 4%. Кошельки стали легче у половины трудящихся, а 20% вынуждены были столкнуться с тем, что их зарплаты сократились на треть и более. Однако по мере открытия экономики в июне уже началось восстановление. По предварительным данным, в июне тех, кто получает зарплату, стало существенно больше", — таковы результаты исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Сбербанк запускает собственную платежную систему SberPay. Пользователи смогут оплачивать покупки в интернет-магазинах и POS-терминалах.

Кроме того, Сбербанк не планирует блокировать просроченные карты. В компании уверены, что людям нужно дать возможность выйти из режима ограничений, заказать перевыпуск карты и забрать ее. Карты, у которых уже истек срок действия, будут активны до конца июля.