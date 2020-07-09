C 15 июля вводится дополнительная субсидия для малого бизнеса

Организации, работающие в сфере гостиничных услуг, общественного питания, спорта и дополнительного образования, имеют право на получение поддержки со стороны государства.

Размер компенсации составляет 15 тысяч рублей. Кроме того, предприятия смогут получить по 6500 рублей на каждого сотрудникам по данным штата на май 2020 года. Для получения выплаты нужно подать заявление через личную страницу налогоплательщика. Сроки приема заявлений с 15 июля по 15 августа.

На реализацию данной программы поддержки выделено 20 млрд рублей.

Необходимость субсидии связана с требованиями Роспотребнадзора. Компании, которые работают с людьми, должны обеспечить всех работников масками и перчатками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие меры поддержки будет оказывать государства предприятиям малого и среднего бизнеса.