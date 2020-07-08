Из-за пандемии COVID-19 россияне стали экономить почти на всем

В период карантина россиянам пришлось изменить свои потребительские привычки. Так, более 70% граждан сократили расходы на покупку одежды и обуви, а 45% стали реже покупать готовую еду. Об этом говорится в исследовании Deloitte.

Жители России стали экономить на продуктах и отдавать предпочтение более дешевым товарам. Около 57% россиян сообщили, что стали реже покупать косметику и парфюмерию.

Треть опрошенных признали, что им пришлось сократить расходы почти на все, в том числе на алкоголь, мебель, электронику, детские товары, бытовую химию и товары для строительства и ремонта.

Также потребители стали чаще совершать покупки через интернет.

Из-за текущей ситуации с коронавирусом люди стали реже посещать магазины.

В мае стало известно, что 56% россиян планируют продолжать экономить и после отмены режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка "Открытие".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2020 году доходы россиян снизятся на 5,2%.