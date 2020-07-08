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Мобильная связь станет дороже в России

Экономика

Услуги операторов мобильной связи все дороже обходятся россиянам. С начала года цены выросли в среднем на 8%. И в дальнейшем рост продолжится.

"Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, "Билайн" и "Мегафон" сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля — мая, чем привлек внимание регулирующих органов", — отметил руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

Во втором полугодии эксперты ожидают роста стоимости тарифов на 14%

В анализ попали тарифы крупных операторов, действующих на территории России. Помимо "большой четверки" эксперты рассмотрели тарифы крымских операторов Win Mobile, "Крымтелеком", "Севмобайл" и "Волна Мобайл". Минимальный пакетный тариф обойдется пользователям в 291 рубль, тогда как в декабре прошлого года он стоил 270 рублей. Во втором полугодии эксперты ожидают роста стоимости тарифов еще на 14%.

Это связано, в том числе, с потерями из-за эпидемии коронавируса. С ее началом в России операторы не досчитались 30 миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что операторы рассказали, чем занимались россияне на самоизоляции. Пользователи мобильного интернета больше всего интересовались контентом порносайтов и сервисами доставки еды.

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