Экономика еврозоны из-за последствий пандемии погрузится в более глубокую рецессию, чем предполагалось ранее.
Таков вывод Европейской комиссии (ЕК).
"Экономика Евросоюза сократится в текущем году на рекордные 8,7%, а в течение следующего сможет подрасти лишь 6,1%. Тяжее всего придется Франции, Италии и Испании", - написано в сегодня опубликованном прогнозе ЕК.
Как отмечают чиновники, всплеск инфицирования коронавирусом в США "побудил ряд государств отложить или отменить отмену ограничений":
"Мы продолжаем оставаться в штормовых водах и сталкиваемся со многими рисками, в том числе с вероятностью еще одной крупной волны инфекций."
Комиссия пересмотрела свои предыдущие прогнозы, поскольку отмена мер по локализации коронавируса в странах еврозоны заняла больше времени, чем первоначально предполагалось.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.