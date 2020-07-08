Рецессия еврозоны будет глубже, чем прогнозировалось

Экономика еврозоны из-за последствий пандемии погрузится в более глубокую рецессию, чем предполагалось ранее.

Таков вывод Европейской комиссии (ЕК).

"Экономика Евросоюза сократится в текущем году на рекордные 8,7%, а в течение следующего сможет подрасти лишь 6,1%. Тяжее всего придется Франции, Италии и Испании", - написано в сегодня опубликованном прогнозе ЕК.

Как отмечают чиновники, всплеск инфицирования коронавирусом в США "побудил ряд государств отложить или отменить отмену ограничений":

"Мы продолжаем оставаться в штормовых водах и сталкиваемся со многими рисками, в том числе с вероятностью еще одной крупной волны инфекций."

Комиссия пересмотрела свои предыдущие прогнозы, поскольку отмена мер по локализации коронавируса в странах еврозоны заняла больше времени, чем первоначально предполагалось.