Россия может понести ущерб из-за углеродного налога Евросюза

Специалисты аудиторской компании KPMG пришли к выводу, что в 2025–2030 гг. российские экспортеры могут заплатить не менее €33,3 млрд из-за климатического налога на товары, поставляемые из России.

Три сценария развития ситуации

Согласно первому сценарию, налог начнет действовать с 2025 года и будет касаться только парниковых выбросов парниковых газов. Тогда нагрузка на российских экспортеров в 2025–2030 гг. будет составлять €33,3 млрд.

Если же ЕС введет налог в 2028 году и его нужно будет платить с разницы между фактическими выбросами СО2 при производстве продукции и эталонным объемом ЕС, то тогда нагрузка для производителей из России составит €6 млрд за 3 года.

Самый пессимистичный сценарий заключается в том, что российским поставщикам придется заплатить €50,6 млрд до 2030 года. В таком случае налог будет распространяться и на косвенные выбросы CO2, связанные с деятельностью компаний-партнеров экспортеров.

Напомним, что на Европу приходится около 46% общего объема экспорта российских товаров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Европа продлила санкции против России.