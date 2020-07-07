Курьеры Delivery Club, не получавшие заработную плату уже несколько месяцев, начали получать долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Представители сервиса обвинили в произошедшем один из партнерских логистических центров.
"Курьеры логистического партнера начали получать долги по заработной плате. За вторник и среду они будут полностью погашены. Мы возмущены отношением логистического партнера к своим обязательствам, договор с ним находится в стадии расторжения. Сервис работает в штатном режиме, количество курьеров на смене ежедневно соответствует плановому", — утверждают в Delivery Club.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.