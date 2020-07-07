Курьерам Delivery Club в Москве начали выплачивать долги по зарплате

Курьеры Delivery Club, не получавшие заработную плату уже несколько месяцев, начали получать долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Представители сервиса обвинили в произошедшем один из партнерских логистических центров.