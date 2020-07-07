Выплату повышенного пособия по безработице официально продлили в России

Минимальный размер пособия по безработице в 4500 рублей сохранится в России. Повышенное пособие безработные россияне смогут получать до августа включительно.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эта мера поддержки временная, вообще же в России в 2020 году минимальное пособие для неработающих граждан составляет полторы тысячи рублей.

"При этом минимальная величина пособия по безработице в мае-августе устанавливается в размере 4500 тысячи рублей", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Повышенное пособие получают россияне, которые потеряли работу с 1 марта 2020 года. Его максимальный размер составляет 12 130 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России снизился темп роста безработицы. Так, в марте этого года данный показатель составлял 4,7%, в мае вырос до 6,1%. В настоящее время темпы роста безработицы начали снижаться.

Также до конца августа продлено пособие для безработных родителей. За каждого ребенка они будут получать по три тысячи рублей.