Минимальный размер пособия по безработице в 4500 рублей сохранится в России. Повышенное пособие безработные россияне смогут получать до августа включительно.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эта мера поддержки временная, вообще же в России в 2020 году минимальное пособие для неработающих граждан составляет полторы тысячи рублей.
"При этом минимальная величина пособия по безработице в мае-августе устанавливается в размере 4500 тысячи рублей", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Повышенное пособие получают россияне, которые потеряли работу с 1 марта 2020 года. Его максимальный размер составляет 12 130 рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в России снизился темп роста безработицы. Так, в марте этого года данный показатель составлял 4,7%, в мае вырос до 6,1%. В настоящее время темпы роста безработицы начали снижаться.
Также до конца августа продлено пособие для безработных родителей. За каждого ребенка они будут получать по три тысячи рублей.
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