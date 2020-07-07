России только предстоит войти в самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавируса и ограничительными мерами.

Такое мнение озвучил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Он утверждает, что основной удар придется по малому и среднему бизнесу.

"Я уверен, мы все не до конца осознаем, в какой точке мы сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса. Конечно, это может в большей степени касается малого и среднего бизнеса, с которым мы общаемся — там все проблемы еще впереди. Они наступят только к концу лета, осенью, может, к концу года", — утверждает Дворкович.