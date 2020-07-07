Курьеры Delivery Club объявили забастовку в Москве

По Москве объявлена бессрочная забастовка курьеров компании Delivery Club из-за систематических невыплат зарплат. Об этом рассказал Telegram-канал профсоюза "Курьер".

По информации канала, в трудной ситуации оказались почти 300 курьеров. Они лишились жилья и вынуждены ночевать в парках и подъездах. Компания не выплачивает им зарплату более двух месяцев.