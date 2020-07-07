По Москве объявлена бессрочная забастовка курьеров компании Delivery Club из-за систематических невыплат зарплат. Об этом рассказал Telegram-канал профсоюза "Курьер".
По информации канала, в трудной ситуации оказались почти 300 курьеров. Они лишились жилья и вынуждены ночевать в парках и подъездах. Компания не выплачивает им зарплату более двух месяцев.
"Часть работников лишилась жилья. Ночуют в парках Москвы и в подъездах домов. У них нет денег на еду, им нечем кормить своих детей. Это не работа, это рабство!", — сообщают авторы канала.
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