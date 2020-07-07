Почти половина россиян зарабатывает меньше 15 тысяч рублей

На 6% выросло количество россиян, которые зарабатывают в месяц меньше 15 тысяч рублей. В феврале их было 38,1%, а сейчас уже 44,6%.

Таковы результаты опроса, проведенного научно-техническим центром "Перспектива". Так, количество опрошенных, зарабатывающих больше 15 тысяч рублей, сократилось: в феврале было 61,8%, а в июне уже 55,3%. Меньше стало и тех, кто зарабатывает больше 25 тысяч рублей — всего 27,1% участников опроса.

Как рассказали сами респонденты, у каждого пятого из-за эпидемии коронавируса и последовавшего за ней кризиса доход упал значительно, а у каждого десятого дохода не стало вообще.

Ранее "Правда.Ру" писала, что рост зарплаты в регионах европейской части России стал причиной для переезда большого количества граждан. К такому выводу пришли ученые. Исследователи выяснили, что в последние полтора десятка лет зарплаты в регионах центральной и южной России растут быстрее, чем на севере. А условия труда несопоставимо легче. Это заставляет жителей северных регионов мигрировать.