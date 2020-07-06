Дания согласовала работы по "Северному потоку-2"

Строительство "Северного потока-2" продолжится. Дания изменила требования к судам.

Датское энергетическое агентство разрешило использовать якорные суда. Теперь использование таких трубоукладочных судов разрешено. Ранее действовавший запрет объяснялся тем, что корабли могли задеть неразорвавшиеся со времен войны боеприпасы, которые лежат на дне Балтийского моря. Напомним, что газопровод прокладывается от России до Германии через Балтику. Ряд европейских стран, а также Украина и США выступают против строительства.

"Правда.Ру" писала, что в Бундестаге считают, что санкции США против "Северного потока-2" угрожают суверенитету европейских стран. Под ограничения могут попасть более 120 компаний и органы государственной власти Германии. При этом ФРГ уже не раз подчеркивала, что строительство российского газопровода никак не вгонит страну в зависимость от России: Германия может закупать углеводороды у Индонезии, Малайзии, Катара и Австралии. Как заявила канцлер Ангела Меркель, "Германия отклоняет американские санкции против трубопровода".