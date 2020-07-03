В России приняли закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, включающих в себя "умные" счетчики и датчики. "Интеллектуальный" учет электроэнергии в России даст возможность уменьшить ее потери на 70-80 миллиардов рублей в год, сообщили в Минэнерго РФ.

О преимуществах новой системы учета электроэнергии рассказала исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

"Я хочу сказать, что приборы учета учитывают электроэнергию, а не экономят ее. Если речь идет об экономии, то, скорее, нужно проводить различные энергосервисные мероприятия, устанавливать светодиодные лампы, датчики движения. Счетчик всего лишь позволяет навести ясность в наших платежах.

Плюсы "умных" счетчиков

Конечно, когда в домах устанавливается общедомовая система учета, так называемая "умная" система, она позволяет одновременно снимать показания во всех квартирах и в доме в целом, что исключает перерасчет.

В-вторых, с ее помощью можно мгновенно выявлять воровство, утечки электроэнергии.

В-третьих, "интеллектуальная" система позволяет дистанционно снимать показания как поставщикам энергии, так и гражданам.

За чей счет установка?

Если раньше эти индивидуальные приборы учета были личной собственностью граждан, то они должны были устанавливать их за свой счет, а такая система является общедомовой собственностью, и должна устанавливаться поставщиками энергии без включения этих расходов в тариф.

Кроме того, гражданам не нужно тратиться на поверки "умных" приборов учета. Также им больше не придется передавать показания электроэнергии.

Замена счетчиков будет происходить поэтапно, потому что это делается за счет сбытовых компаний. Я думаю, у нет нет ресурсов, чтобы произвести замену сразу", — пояснила эксперт.