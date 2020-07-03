Ученые: россияне готовы переехать в другой регион из-за зарплаты

Рост зарплаты в регионах европейской части России стал причиной для переезда большого количества граждан. К такому выводу пришли ученые.

Исследование провели Тюменском государственном университете.

"Спрос на труд на севере падает, в то время как в европейской части России растет. Мы это видим по динамике занятости и заработной платы. Потому государственные программы, задачами которых является сохранение и увеличение численности населения северных регионов, должны быть направлены не на предложение труда, то есть не на миграцию как таковую, а на расширение спроса на труд в районах Крайнего Севера", — пояснила профессор ТюмГУ Марина Гильтман.

Исследователи выяснили, что в последние полтора десятка лет зарплаты в регионах центральной и южной России растут быстрее, чем на севере. А условия труда несопоставимо легче. Это заставляет жителей северных регионов мигрировать.

При этом на север стали чаще ехать трудовые мигранты. Здесь им проще найти работу, конкуренция ниже.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в правительстве наконец признали, что средняя зарплата в стране слишком маленькая. К такому выводу пришла вице-спикер Татьяна Голикова.