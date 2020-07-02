Самый богатый в мире человек стал еще богаче

Джефф Безос увеличил свой доход. Его состояние выросло на 3,9 миллиарда долларов.

По оценке агентства Блумберг, сейчас состояние владельца Amazon составляет 171,6 миллиарда долларов. Это личный рекорд Безоса. Осенью 2018 год он имел доход в 167,7 миллиарда долларов.

Такой уровень Безосу обеспечила его компания, акции которой значительно выросли. В среду одна акция Amazon стоила рекордные 2878,4 доллара. Рост стоимости составил 4,4%.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Amazon приобрела разработчика беспилотных автомобилей Zoox. Их планируют применять для доставки товаров клиентам. "Покупка" обошлась компании Безоса в 1,2 миллиарда долларов. Этот поступок вызвал сарказм основателя SpaceX. Илон Маск назвал Джеффа Безоса "подражателем".

Также сообщалось, что из-за пандемии коронавируса основатель Amazon потерял 14 миллиардов долларов. При этом в рейтинге Forbes Джефф Безос третий год подряд занимает первую строчку. По оценке экспертов журнала, его состояние сократилось на 18 миллиардов долларов и в апреле составляло 113 миллиардов.