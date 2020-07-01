В России приняли закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, включающих в себя "умные" счетчики и датчики. "Умные" счетчики будут дистанционно передавать показания, а датчики — контролировать работу электросетей. Таким образом, потребителю больше не нужно вносить показания электроэнергии и заполнять квитанции, всё будет происходить автоматически.
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в России даст возможность уменьшить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год.
"Эффектом от внедрения интеллектуальных систем учета является сокращение потерь электрической энергии (коммерческих потерь) и связанный с этим рост полезного отпуска электроэнергии (порядка 20% от объема снижения потерь). Потенциал снижения потерь в текущих ценах их покупки составляет порядка 70-80 миллиарда рублей в год", — отмечает Минэнерго РФ.
С 1 января 2022 года нужно будет устанавливать только интеллектуальные приборы учета. Те организации, которые не обеспечат их установку, будут штрафовать.
Ранее Минэнерго опубликовало требования к "умным" счетчикам.
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