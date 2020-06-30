Экономист рассказал, когда закончится экономический кризис

Начавшийся весной 2020 года кризис закончится не раньше следующего года. И спасти ситуацию сможет только постепенный отказ от сырьевой экономики, которая действует в России.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал российский экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он напомнил, что в этом году одновременно сыграли три негативных фактора: эпидемия коронавируса в стране и мире, падение мировых цен на нефть и снижение объемов российского экспорта. Все это привело к резкому падению экономики.

"Не так давно вышли данные Росстата по динамике промышленного производства в мае. Минус 9,6% в годовом выражении, то есть почти на 10% промышленность упала. Мы должны учитывать, что, вообще-то, в мае промышленность уже практически везде работала. Сфера услуг не работала, а промышленность с 12-го числа в Москве работала. И, тем не менее, такое падение. А в полностью карантином апреле падение промпроизводства было существенно меньшим — минус 6,6%. Вот такая динамика. Если вспомним, что Россия должна выполнять обязательства по снижению добычи нефти, что у нас в целом спрос на энергоресурсы и на другие углеводородные ресурсы снижается. Для России действительно нынешний год — это год глубокого кризиса", — пояснил эксперт.

Он отметил, что в следующем году экономика страны не перестанет в одночасье быть сырьевой. Цены на нефть не растут, при этом Россия вынуждена сократить экспорт. Финансовая сфера с учетом накопленных резервов пока держится, но давление на нее будет возрастать, а запас прочности — снижаться. И эффективных механизмов, чтобы изменить ситуацию, пока нет.