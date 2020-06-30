На сайте Российской общественной инициативы опубликовано предложение, направленное на повышение безопасности денежных сбережений пенсионеров. Оно заключается в том, что активисты предлагают изменить правила оформления и выпуска банковских карт. Они утверждают, что банковские карты с чипами могут быть небезопасны для пенсионеров, поэтому пожилым людям нужно предоставить возможность выбирать тип карты — с бесконтактной функцией или нет.

Данную инициативу прокомментировал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.

"Я хочу сказать, что предложение в принципе правильное.

Я считаю, что не только пенсионеры, но и все клиенты банков должны обладать таким правом. Но суть заключается в том, что эти права уже банки реализуют. Не буду называть банк, в котором у меня и пенсионная, и зарплатная карта. Пенсионная карта у меня без чипа, поэтому ею сложно в некоторых местах расплачиваться.

Вторая, зарплатная карта, чипованная, с системой дистанционного обмена данными, а третья — для обычных покупок, просто с обычным чипом.

Я считаю, что на безопасность это никак не повлияет. Все существующие карты на данный момент обладают как преимуществами, так и соответствующими уязвимыми местами. Нет какой-то идеальной карты, которая защитит средства клиента.

Можно банковскую карту, на которую приходят зарплата и пенсия, просто не использовать ни в каких операциях.

А к ней привязать просто карту другой системы", — заключил эксперт.