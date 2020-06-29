Число самозанятых увеличивается ежедневно на две тысячи человек

Количество самозанятых в России увеличивается в среднем на две тысячи человек в день. А с 1 июля система заработает во всех регионах страны.

Данные озвучил премьер-министр Михаил Мишустин.

"С 1 июля расширяется география применения специального налогового режима для самозанятых. Он будет распространен на все регионы нашей страны, а минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет. Это масштабный проект, значимый, как для экономики, так и для людей, которые ведут свой бизнес", — заявил глава кабмина.

Сейчас в России больше 760 тысяч человек имеют статус самозанятого. Для этого не нужно идти в налоговую: регистрация происходит в мобильном приложении. После регистрации каждый новоявленный бизнесмен получает налоговый капитал в 10 тысяч рублей. Также предоставляется 12 130 рублей, которые помогут самозанятым оплатить налоги в первые месяцы.

На сегодняшний день самозанятые получили налоговый капитал на общую сумму более чем в 9,2 миллиарда рублей. В Москве сейчас такой статус имеют свыше 300 тысяч человек. С начала года их число увеличилось более чем в полтора раза. Чаще всего самозанятыми становятся дизайнеры, копирайтеры, бухгалтеры и консультанты.