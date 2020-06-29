Россия планирует построить на Шри-Ланке АЭС

Новую атомную электростанцию планирует построить Россия. Она может появиться на Шри-Ланке.

О переговорах рассказал посол.

"Переговоры начались, и с российской стороны предложить использовать атомную энергию — это очень хорошо, но обычно для подобного рода проектов требуется много обсуждений. Я думаю, обсуждения продолжатся, затем будут выработаны механизмы и что-то может получиться", — сообщил посол Шри-Ланки в Москве, профессор Мигахаланде Д. Ламаванса.

О планах по строительству АЭС упоминал ранее и российский посол на Шри-Ланке Юрий Материй. Он отметил, что для страны это актуально, так как существенно растет энергопотребление. При этом власти страны являются сторонниками экологически чистой энергетики. Сейчас на Шри-Ланке используют в основном уголь и нефть, загрязняющие природу и воздух. Представителем России по этому вопросу выступает корпорация "Росатом".

Ранее "Правда.Ру" писала, что "Росатом" в сотрудничестве с "Ростехом" и ВЭБ планируют построить в России 25 заводов по утилизации мусора. Объем инвестиций составит 600 миллиардов рублей.