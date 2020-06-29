Глава Сбербанка Герман Греф дал свой прогноз по стоимости российского рубля на международных валютных рынках к концу 2020 года.
По его мнению, к зиме текущего года рублю удастся отыграть свою стоимость, и он будет торговаться на уровне 60 рублей за один доллар.
Греф также спрогнозировал, что к концу года цена на нефть также составит около 60 долларов за один баррель.
"Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару", — пояснил банкир.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.