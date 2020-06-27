Построить автодорогу "Москва-Казань" до 2024 года возможно, но нужно очень сильно постараться.
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строительство такого большого объекта в кратчайшие сроки не делал никто за всю историю РФ.
"Задача ускорения строительства с 2027 года до 2024 года — это просто суперзадача. То есть мы должны через месяц начинать проектирование и к концу (текущего) года начинать заниматься подготовкой территории", — сказал Петушенко.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.