Трассу "Москва-Казань" можно построить за четыре года

Построить автодорогу "Москва-Казань" до 2024 года возможно, но нужно очень сильно постараться.

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строительство такого большого объекта в кратчайшие сроки не делал никто за всю историю РФ.