Coca-Cola месяц не будет рекламировать продукцию в соцсетях

Компания Coca-Cola заявила, что приостанавливает все рекламные кампании в социальных сетях из-за расизма.

"В мире нет места расизму, и нет места расизму в социальных сетях. Coca-Cola Company приостановит размещение платной рекламы на всех платформах социальных сетей во всем мире", - заявил главный исполнительный директор компании Джеймс Куинси.

По его словам, специалисты компании в ближайшее время пересмотрят рекламную политику.