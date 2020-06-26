"КамАз" планировал ввести режим неполной рабочей недели с 29 июня до 31 июля, но это решение было отменено из-за большого потока заказов.

"В связи с обеспеченностью заказами в июле 2020 года генеральный директор и профсоюзный комитет постановляют отменить с 29 июня 2020 года по 31 июля 2020 года режим неполной, трехдневной, 24-часовой рабочей недели с рабочими днями в понедельник, вторник, среду в отношении персонала подразделений "КамАза", рекомендовать руководителям организаций отменить с 29 июня 2020 года по 31 июля 2020 года режим неполной трехдневной, 24-часовой рабочей недели", — сообщает компания.