Очень странные букмекеры

Про букмекерскую контору "Фонбет", которая сначала была записана, а потом "выписана" из списка системообразующих российских предприятий, в последнее время все больше новостей. И не сказать, чтобы новостей приятных.

Начать здесь можно с регулярно появляющихся комментариев от пользователей, которые делают ставки. По ряду сообщений от них, ставки они делают и даже выигрывают, а вот деньги получить для них проблематично. И не потому, что есть какие-то проблемы с системой переводов. А потому, что, по их мнению, сотрудники конторы "Фонбет" ведут себя не очень корректно, а то якобы и откровенно нечестно. При этом, по словам все тех же недовольных пользователей, периодически в конторе не брезгуют пользоваться и "мастерством Фотошопа". И таких жалоб на то, что "тут окопались жулики", найти в социальных сетях, да и в том же Telegram, можно очень много.

К слову, пользователи пытались судиться с "Фонбетом" по поводу невыплат им выигрышей и ранее. Например, в 2016 году. Но безрезультатно.

Понятно, что речь здесь может идти и о недобросовестной конкуренции со стороны иных букмекерских контор. Но, с другой стороны, есть и куда более серьёзные темы, о которых пишут различные вполне официальные СМИ. К примеру, на страницах сайта SportClan вышел материал о том, что 18 мая этого года судом города Москвы было принято заявление о взыскании с ООО "Ф.О.Н" (юр. лицо, которое и является владельцем букмекера) суммы в размере 433 миллионов рублей. При этом ни о сути претензий, ни о реакции "Фонбета" в целом ничего пока не известно. Известно имя истца. Это Максим Кирюхин, к слову, владелец 8,67% акций в конторе "Фонбет".

Чуть раньше поданного иска, 14 мая "Новая Газета" опубликовала расследование о том, кто является владельцами фактическими "Фонбета" и какую структуру имеет эта контора. Оказалось, что это целая офшорная сеть, которая отчасти представляет собой этакую "офшорную трубу" по выводу российских денег за рубеж.

В общем, определенного рода шлейф скандалов продолжает преследовать букмекерскую контору и в юридической плоскости. С другой стороны, сам вид бизнеса "Фонбета" у ряда экспертов вызывает вопросы.

Так, 9 июня этого года в эфир вышел выпуск программы "Момент истины", в котором были высказаны сомнения насчет того, что "Фонбет" занимается только букмекерской деятельностью. Дело в том, что уже некоторое время на ресурсах БК можно ставить на "киберспортивные" матчи. Но они уж слишком "кибер", поскольку речь идет о ставках на матчи между "машиной" и "машиной". То есть когда бьются компьютерные программы. И результат такого матча описывается компьютерным термином "рандом". То есть по факту это очень похоже на электронное казино, как минимум по утверждениям экспертов.

К слову, после того как "Фонбет" был исключен из реестра системообразующих предприятий, компания попыталась направить свою деятельность на благотворительность. Но тоже стало получаться как-то не очень. Сначала "Царьград" опубликовал данные о каких-то просто смешных суммах этой благотворительности в 360 тысяч рублей. Потом, правда, пошли сведения о 30 миллионах рублей и еще 50, которые будут отправлены на нужды врачей, пенсионеров, ветеранов спорта и социальных учреждений в ближайшее время. Но вот что интересно: это один и тот же материал, который появился сразу на многих интернет-ресурсах и который вообще не дает конкретных наименований учреждений, куда отправляются эти благотворительные деньги. Кроме трех фондов: "Старость в радость", "Память поколений", "Справедливая помощь доктора Лизы". Кстати, на сайте последней организации в разделе "Нас поддерживают" на 23 июня упоминаний о "Фонбете" нет никаких. Что, в общем, тоже наводит на некие смутные подозрения.