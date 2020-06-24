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Поляки рассказали о "хитроумном" плане "Газпрома"

Экономика » Сырье » Газ

Польское издание Do Rzeczy вышло со статьёй, в которой автор удивился политике "Газпрома" по отношению к Польше. Действия российской корпорации назвали "хитроумным планом".

Журналист Лукаш Важеха высказал удивление тому факту, что "Газпром" без проволочек согласился выплатить компенсацию Польскому нефтегазовому концерну (PGNiG) по решению Стокгольмского арбитража. Поляки выиграли шестилетнюю тяжбу и отсудили 1,5 млрд долларов.

В Польше ожидали любой реакции "Газпрома", но только не согласия с решением Стокгольма. Штраф поставщику был поставлен за завышение цены газа, поставляемого в Польшу.

По мнению автора, такое поведение "Газпрома" свидетельствует о том, что корпорация реализует хитроумный план по освоению европейского газового рынка. Выплату штрафа связывают с санкциями США за "Северный поток-2".

"Газпром" показывает западным политикам и общественности, что в его лице они имеют дело не с головорезом, пускающим в ход "газовый пистолет", а с нормальной предсказуемой компанией западного типа, которая спокойно выполняет решения международного арбитража", — говорится в статье Важехи.

Тем самым Россия поднимает свой авторитет и пытается отстоять СП-2. Трубопровод может стать частью новой энергосистемы Европы и РФ не хочет терять возможности участия в нём. Польский журналист даже предположил, что в ближайшем будущем "Газпром" будет поставлять по "Северному потоку-2" не газ, а водород, который всё больше применяется в Европе.

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