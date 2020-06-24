Уровень деловой активности московских компаний превысил показатели, которые наблюдались до введения ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Сейчас уровень деловой активности столичных предприятий не просто вернулся к докризисному уровню, но и превысил его. Мы видим положительную динамику — и по сравнению с предыдущим годом, и с весьма успешным началом этого года. Так, среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 млрд рублей, что на 13% выше показателя предыдущей недели, на 11% выше недели 23-29 марта, а уровень аналогичного периода прошлого года он превышает на 35%", — пояснили в ведомстве.