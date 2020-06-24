В разгар эпидемии коронавируса жители России начали массово забирать валюту из банков, опасаясь краха банковской отрасли.

Отток валюты из банковских организаций окончен и сейчас россияне начали возвращать средства.

"Люди снимали деньги с валютных вкладов, поддавшись панике. На тот момент иметь при себе наличную валюту было осторожное, но правильное решение", — объяснил экономист Константин Селянин.

"Сейчас ситуация успокаивается, нет никаких разговоров о замораживании и каком-то ограничении вкладов. Возвращать валюту начали, потому, что ее надо где-то хранить в безопасности и какой-то небольшой процент все равно греет душу", — добавил эксперт.