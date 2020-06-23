Еще больше предприятий России смогут получить льготный кредит

Льготные кредиты для предприятий из пострадавших отраслей смогут получить еще больше компаний. На эти цели дополнительно выделено 100 миллиардов рублей.

О востребованности этой меры поддержки в ходе обращения к россиянам рассказал Владимир Путин.

"Мы видим, что мера востребованная. Уже одобрены льготные кредиты для 90 тысяч предприятий, в которых трудятся больше двух миллионов человек. Но спрос гораздо выше. Поэтому предлагаю расширить программу и выделить на нее дополнительно еще 100 миллиардов рублей. Это поможет поддержать организации и их работников, ускорить процесс восстановления экономики и обеспечить занятость", — заявил президент России.

Напомним, что льготный кредит выдается по ставке 2%. Средства выплачивают тремя частями — в июне, июле и августе. При сохранении штатной численности долг будет полностью списан. Кредиты можно использовать на выплату зарплат сотрудникам, на оплату ранее полученных кредитов. Такие займы будут выдавать до 1 ноября. Максимальный срок кредитования составляет 12 месяцев.