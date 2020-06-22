Авиакомпания Utair остановила выплаты по 12-летним кредитам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В период форс-мажорных обстоятельств из-за коронавирусной инфекции, когда требуется накопление и перераспределение всех средств в пользу операционной деятельности, ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" приняло решение не осуществлять выплаты не только по семилетним, но и по 12-летним кредитам и займам", — сказано в сообщении пресс-службы.